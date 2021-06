Volkswagen : Un nouveau procédé d'impression 3D

(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé vendredi qu'il aurait désormais recours à un nouveau type d'impression 3D pour la fabrication de ses pièces automobiles sur l'usine-phare de Wolfsburg.



Ce nouveau procédé - dit de 'projection de liant' (binder jetting) - permet une impression couche par couche via l'utilisation d'un adhésif, là où les techniques traditionnelles sont basées sur un laser permettant de fusionner de fines particules de poudre polymère.



Dans le cadre du projet, VW dit avoir conclu un partenariat dans les logiciels avec le groupe industriel Siemens et avoir étendu sa collaboration avec le fabricant américain d'imprimantes HP.



Le géant allemand précise vouloir parvenir à la production de 100.000 composants chaque année sur son site de Wolfsburg via ce nouveau procédé.



