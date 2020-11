Volkswagen : Un nouveau directeur chez Seat France

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce la nomination de Robert Breschkow comme directeur de Seat France, succédant ainsi à SébastienGuigues, démissionnaire.



Fort de 17 années d'expérience dans l'industrie automobile à un niveau international, Robert Breschkow occupait depuis décembre 2016 le poste de directeur des ventes de l'Europe centrale et du nord chez Seat, où il a notamment accompagné le lancement de la marque en Norvège.



Robert Breschkow aura désormais pour objectif de poursuivre la stratégie de croissance de Seat dans l'Hexagone, ainsi que l'introduction de la marque Cupra sur le marché français avec un focus particulier sur le lancement de cinq modèles électriques et hybrides rechargeables.



