Volkswagen : Trois nouveaux partenariats dans les batteries

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce une série de partenariats stratégiques dans le domaine des batteries, avec Umicore, 24M Technologies et Vulcan Energy Resources.



Bien qu'indépendants les uns des autres, ces partenariats poursuivent une même idée: celle de contribuer à l'industrialisation et à la production en série de batteries de pointe durables. Rien qu'en Europe, le Groupe prévoit de construire six gigafactories d'ici 2030.



Dans ce contexte, Volkswagen AG et Umicore, spécialiste des matériaux de mobilité propres, prévoient de créer une coentreprise conçue pour fournir des matériaux de cathode aux usines européennes de Volkswagen AG. Le projet est d'augmenter progressivement la capacité de production de la coentreprise à partir de 2025, avec une production annuelle pouvant atteindre 160 GWh d'ici la fin de la décennie.



Volkswagen investit par ailleurs dans la start-up de batteries 24M Technologies basée à Cambridge avec l'idée d'industrialiser la technologie 24M, un nouveau procédé qui permet 'une optimisation considérable des coûts dans la future production de batteries'.



Enfin, Volkswagen AG et Vulcan Energy Resources Ltd ont signé un accord concernant la fourniture de lithium neutre en CO2 de la vallée du Rhin supérieur en Allemagne. Le contrat contraignant se concentre sur la fourniture d'hydroxyde de lithium sur une période de cinq ans à compter de 2026.



