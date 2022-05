Volkswagen : Trimestre solide, prévisions 2022 maintenues

(CercleFinance.com) - Volkswagen s'en est tenu mercredi à ses objectifs fixés pour cette année après avoir enregistré un bond de près de 75% de son bénéfice opérationnel sur les trois premiers mois de l'année.



Le premier groupe automobile européen a confirmé anticiper pour 2022 une hausse entre 5% et 10% de ses ventes de véhicules et une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 13%, avec une marge opérationnelle de 7% à 8,5%.



Déjà connu, son bénéfice d'exploitation a atteint 8,5 milliards d'euros au premier trimestre, contre 4,8 milliards d'euros sur la même période de 2021.



Le numéro du secteur en Europe, qui a vu son chiffre d'affaires rester stable à 62,7 milliards d'euros, explique avoir bénéficié de ses réductions de coûts ainsi que d'un 'mix' favorable au niveau de ses ventes de véhicules.



'Les ventes de Porsche et des marques premium ont constitué une bonne surprise', relèvent ce matin les analystes de Stifel, qui saluent également le maintien des perspectives du constructeur allemand.



A la Bourse de Francfort, l'action Volkswagen, qui a perdu près de 15% depuis le début de l'année, affiche vers 9h50 un gain de 0,4%, alors que l'indice STOXX européen du secteur automobile cède au même moment 0,2%.



