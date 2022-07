Volkswagen : Titre en hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Volkswagen gagne près de 2% à Francfort, le titre profitant d'une analyse positive de Oddo BHF qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre du groupe avec un objectif de cours inchangé de 175 euros.



Le bureau d'analyses notamment met en avant les 'perspectives attrayantes' de Porsche dont le CMD était organisé hier, confirmant 'la qualité de l'actif' et 'la solidité de ses perspectives'.



Oddo estime que la croissance à venir de Porsche devrait s'appuyer sur un marché adressable (HNWI) attendu en forte croissance au cours de la décennie qui devrait porter le segment luxe dans l'automobile d'ici 2026 (+7% par an pour les véhicules de sport luxe, +6% pour les SUV luxe).



'La stratégie d'électrification du constructeur était déjà largement connue en amont du CMD et le groupe a donc essentiellement confirmé ses objectifs', indique l'analyste.



Porsche vise une croissance de son CA de 7-8% par an à moyen terme et une MOP comprise entre 17 et 19%, à comparer avec un CA de 38-39 MdE et une MOP de 17-18% visés cette année.



