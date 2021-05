Volkswagen : Tiguan Allspace disponible en prévente

(CercleFinance.com) - Volkswagenannonce que le nouveau Tiguan Allspace est désormais disponible en prévente. Avec un design modifié, ce véhicule 'sportif et élégant', peut transporter jusqu'à sept passagers.



Tiguan Allspace est proposé avec trois gammes d'équipements et un choix de cinq motorisations (trois TSI et deux TDI). 'Tous les moteurs répondent à la norme stricte d'émission d'échappement Euro 6d-ISC-FCM', précise le constructeur.





