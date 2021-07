Volkswagen : Succès de l'offensive électrique au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le Groupe Volkswagen a poursuivi avec succès son 'offensive électrique' au premier semestre 2021, avec la sortie de nombreux véhicules électriques au cours de la période, comme les Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.6, ŠKODA Enyaq iV, Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Audi e-tron GT et Porsche Taycan Cross Turismo.



Au total, 170 939 modèles BEV (véhicules à batterie) ont été livrés dans le monde jusqu'à fin juin, soit plus du double de l'année précédente (+165,2 %) à la même période.



Après que 59 948 BEV ont été livrés au premier trimestre (+78,4 % par rapport au 1er trimestre de l'année précédente), les livraisons ont considérablement augmenté, au deuxième trimestre pour atteindre 110 991 unités (+ 259,7 % par rapport au 2e trimestre 2020).



'Au cours de l'année, la montée en puissance du segment des BEV va encore s'accélérer grâce à l'élargissement de la gamme', assure le constructeur.



Le Groupe a également constamment élargi son portefeuille de modèles hybrides avec 171300 véhicules livrés ce semestre, soit plus de trois fois plus qu'au cours de la même période l'année précédente (+204,2 %).





