Volkswagen : Souhaite accélérer son rythme de transformation

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen souhaite 'accélérer le rythme de sa transformation pour devenir le premier fournisseur de mobilité individuelle à l'ère de l'électrique et du tout connecté'.



À cette fin, les véhicules et services de toutes les marques du Groupe s'appuieront sur des fondations techniques largement standardisées, qu'il s'agisse de matériel, de logiciels, de batteries et recharges ou encore de services de mobilité.



Grâce à cette stratégie dite de 'plateforme performante', le Groupe Volkswagen compte réduire la complexité, réaliser des économies d'échelle et profiter de synergies entre ses marques.



Ces mesures devraient accélérer la transformation du Groupe, espère Volkswagen, qui continuera par ailleurs à se concentrer sur son coeur de métier et à renforcer sa base financière afin de sécuriser ses investissements dans les technologies du futur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.