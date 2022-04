Volkswagen : Série de nominations dans la communication

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce une série de nominations à des postes clefs dans les communications.



Ainsi, le constructeur fait savoir que Robin Aschhoff prendra en charge le secrétariat général du groupe Volkswagen Chine à compter du 1er août 2022. Dans cette fonction, il assumera notamment la responsabilité des communications internationales.



Par ailleurs, Jens Katemann, actuel responsable de la communication chez ŠKODA AUTO, succédera à Robin Aschhoff en tant que responsable de la communication de la marque Volkswagen Passenger Cars à compter du 1er juillet 2022. Dans cette fonction, il sera également responsable de la communication de ' Volume ', un groupe de marques rassemblant Cupra, Seat, Skoda et Volkswagen et Volkswagen Commercial Vehicles.



Jens Katemann rendra compte à Thomas Schäfer, qui devient directeur général de Volkswagen Passenger Cars et membre du conseil d'administration du groupe responsable du groupe de marques 'Volume' à partir du 1er juillet 2022.



Enfin, Ariane Kilian, actuelle responsable de la communication de la division Technologie du groupe et de Volkswagen Group Components, assumera la responsabilité de la communication chez ŠKODA AUTO à compter du 1er juillet 2022. Elle rapportera à Klaus Zellmer, qui prend la relève en tant que nouveau président du conseil d'administration de ŠKODA AUTO à partir du 1er juillet 2022.



Par conséquent, Volkswagen annoncera prochainement la nomination d'un(e) responsable de la communication au sein de la division Technologie du Groupe afin de succéder à Ariane Kilian.





