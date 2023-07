Volkswagen : Se lance dans le négoce d'électricité avec Elli

(CercleFinance.com) - Volkswagen Group et sa marque Elli ont annoncé hier devenir le premier constructeur automobile à se lancer dans le négoce d'électricité sur le marché allemand de la plus grande bourse européenne de l'électricité, EPEX Spot.



Ce négoce d'électricité s'appuie sur un système de stockage stationnaire à base de batteries e-up! et sur une nouvelle plateforme numérique de négoce d'électricité conçue par Elli.



Ce système de stockage stationnaire baptisé 'PowerCenter' permettra désormais de stocker l'électricité achetée sur le marché de l'énergie.



Mené conjointement par Elli et Volkswagen After Sales, ce projet pilote constitue une première étape dans le développement de la Smart Energy Platform, la future plateforme énergétique intelligente.



