Volkswagen : S'associe avec Uber pour un projet à Berlin

(CercleFinance.com) - Volkswagen et Uber, lancent un projet pilote pour l'utilisation de véhicules électriques dans le cadre du service 'Uber Green'. L'objectif du projet pilote est d'utiliser des véhicules e-Golf vieux d'un an afin d'offrir aux usagers une solution de transport à zéro émission carbone. Volkswagen utilise déjà avec succès l'e-Golf pour son propre service d'autopartage We Share depuis 2018.



Le constructeur allemand prévoit de proposer des voitures électriques dans tous les principaux segments de véhicules d'ici 2022 et ambitionne de devenir le leader mondial de la mobilité électrique dans les années à venir avec 1,5 million de voitures électriques produites à l'horizon 2025.



De son côté, Uber, a annoncé son intention d'évoluer vers une plateforme de mobilité zéro émission d'ici 2040.



