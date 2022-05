Volkswagen : Relance la marque Scout pour l'électrique aux U

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce aujourd'hui les futurs lancements d'un pick-up et d'un SUV tout-électriques sur le marché états-unien.



Les véhicules seront conçus, conçus et fabriqués aux États-Unis pour les clients américains.



À cette fin, une société distincte et indépendante sera établie aux États-Unis afin de concevoir et fabriquer aux USA les véhicules destinés aux clients américains. Ainsi, Volkswagen prévoit de relancer l'emblématique marque américaine Scout pour se consacrer aux véhicules électriques sur ce marché.



Les premiers prototypes doivent être dévoilés l'année prochaine pour un début de production prévu à l'horizon 2026.



La marque Scout électrifiée sera construite sur un nouveau concept de plate-forme technique qui apportera une nouvelle crédibilité au-delà du portefeuille existant du groupe Volkswagen.



'Nous saisissons maintenant l'opportunité de renforcer davantage notre position sur l'un des marchés de croissance les plus importants pour les véhicules électriques ', résume Herbert Diess, directeur général de Volkswagen AG.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.