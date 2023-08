Volkswagen : Recul du titre, un analyste abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Volkswagen cède près de 1% à Francfort, alors que Oddo BHF réaffirme sa position 'neutre' sur le titre mais abaisse son objectif de cours de 135 à 125 euros, dans une note où il revient sur les principaux éléments qui l'ont conduit à dégrader le titre du constructeur allemand fin juillet, 'malgré sa valorisation'.



Selon le bureau d'études, 'le momentum ne devrait pas permettre à Volkswagen de se démarquer à court terme, et son positionnement sur des enjeux clés comme la Chine, l'électrification ou le logiciel est plus fragile que par le passé'.



Ajoutant que 'des preuves tangibles d'une meilleure exécution sont nécessaires pour envisager un rerating du titre' et que 'la gouvernance pèse', Oddo BHF considère un rebond du titre 'peu probable à court terme'.



