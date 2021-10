Volkswagen : Reçoit le 'Porsche Prize' pour son système MEB

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce avoir reçu le 22e Porsche Prize, décerné par l'Université de technologie de Vienne, pour le développement de sa matrice d'entraînement électrique modulaire (MEB).



A travers cette plateforme flexible qui se concentre sur la propulsion électrique et s'intègre à de nombreux véhicules, le constructeur a pu réaliser d'énormes économies d'échelle mais plus largement aussi réduire le coût de la transition écologique et accélérer la transition vers une mobilité durable.



Depuis 1977, le ' Porsche Prize ', un prix de renommée internationale, est décerné pour les travaux de R&D pionniers en ingénierie automobile. Il est décerné tous les deux ans depuis 1981.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.