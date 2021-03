Volkswagen : Quand l'auto devient un produit logiciel

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce le déploiement de sa nouvelle stratégie, Accelerate, visant à améliorer la mobilité pilotée par logiciel. Dans ce cadre, l'intégration des logiciels dans le véhicule et l'expérience client numérique deviendront des compétences clés cruciales, annonce le constructeur.



Volkswagen projette en effet de transformer la voiture en produit logiciel avec des mises à jour programmées toutes les 12 semaines à partir de l'été 2021. Celles-ci permettront au véhicule de rester à jour tout au long de son cycle de vie et de s'améliorer avec de nouvelles fonctions.



Les futures générations de véhicules seront ainsi produites en très peu de versions. La configuration individuelle ne sera plus définie lors de l'achat. Les véhicules disposeront en effet de toutes les options et les clients pourront les activer plus tard, à la demande, en utilisant l'écosystème numérique du véhicule. Cela réduira considérablement la complexité de la production, estime VW.



Le constructeur rappelle avoir consacré environ 16 milliards d'euros à des investissements dans les futures tendances de la mobilité électrique, de l'hybridation et de la numérisation jusqu'en 2025.



