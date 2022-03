Volkswagen : Protocole d'accord sur le CO2 avec Salzgitter

(CercleFinance.com) - Volkswagen et Salzgitter ont signé un protocole d'accord sur la fourniture de produits à faible teneur en CO2 acier à partir de fin 2025.



Selon Salzgitter, cela permettra d'obtenir plus de 95% de CO2, les émissions dans la production d'acier seront économisées à l'avenir sur la base de l'hydrogène et des énergies renouvelables.



Le Groupe Volkswagen prévoit d'utiliser le low-CO2 acier à partir de fin 2025 dans d'importants projets futurs tels que le modèle électrique Trinity1, qui sera produit à Wolfsburg à partir de 2026.



' La transformation vers l'e-mobilité augmente considérablement l'importance des achats des entreprises en termes de décarbonisation : alors que la chaîne d'approvisionnement a jusqu'à présent été responsable de 17% du CO2 sur l'ensemble du cycle de vie de la Golf, ce chiffre est déjà passé à 42% pour l'ID. 3 ' a déclaré Murat Aksel, membre du conseil d'administration du groupe pour les achats chez Volkswagen AG.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.