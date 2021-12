Volkswagen : Projet d'introduction en Bourse de Porsche ?

(CercleFinance.com) - Volkswagen souhaiterait préparer l'entrée en bourse de sa filiale Porsche, selon des sources proches de l'entreprise interrogés par ' Handelsbatt '.



Plusieurs banques et conseillers sont déjà actifs, mais il n'y aurait pas encore de mandats officiels.



Selon le ' Handelsbatt ', les familles Porsche et Piech céderaient une partie de leurs titres Volkswagen pour se renforcer dans Porsche dans le cadre de l'IPO qui n'a pas été confirmée.



' Pour mémoire, Porsche est une filiale de Volkswagen et Porsche détient 53,3% de Volkswagen ' indique ce matin Invest Securities.



' Il est souvent évoqué une possible IPO de Porsche sur une valorisation de plus de 50 MdsE. La capitalisation boursière de VW était hier soir de 110 MdsE ' souligne Invest Securities.



