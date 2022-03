Volkswagen : Profits doublés sur l'exercice 2021

(CercleFinance.com) - Volkswagen a confirmé mardi que son bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels avait doublé pour atteindre 20 milliards d'euros en 2021.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le géant automobile allemand met en avant sa bonne capacité de 'résistance', ses réductions de coûts et sa discipline en matière d'investissements lui ayant permis d'abaisser son point mort en termes de rentabilité.



Malgré des ventes en volumes en baisse de 6%, son chiffre d'affaires annuel s'est accru de 12% à 250,2 milliards d'euros.



Son 'retour sur ventes' - une mesure de sa profitabilité - s'est quant à lui établi à 8%, contre 4,8% en 2020.



VW explique notamment avoir renoué avec les bénéfices sur certains marchés 'clé', comme l'Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis et Mexique) où son SUV entièrement électrique ID.4 a reçu un accueil favorable.



Cette publication vient confirmer les chiffres préliminaires que le groupe avait dévoilés vendredi dernier.



Volkswagen avait alors déclaré viser des livraisons en hausse de 5% à 10% pour cette année, ainsi que sur un retour sur ventes compris entre 7% et 8,5%.



Le groupe avait néanmoins conditionné la réalisation de ses objectifs à l'évolution du conflit-ukrainien et à son impact sur la chaîne d'approvisionnement et l'économie mondiale dans son ensemble.



Coté à la Bourse de Francfort, le titre reculait de 1,8% mardi matin, surperformant légèrement un indice DAX en repli de 2,1%.



