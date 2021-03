Volkswagen : Présente le Taigo, son futur SUV coupé

(CercleFinance.com) - Volkswagen dévoile le nom de son prochain véhicule multi-segment: le Taigo. Ce modèle vient compléter la gamme de SUV du constructeur, dans le segment des petits véhicules et se présente comme 'Crossover Utility Vehicle' (CUV).



Combinant une assise surélevée et une silhouette de coupé sportif, ce nouveau véhicule sera livré avec une multitude de systèmes d'assistance et une connectivité de pointe, assure le constructeur .



Le Taigo est basé sur le modèle à succès Nivus du Brésil et sera fabriqué pour le marché européen à Pampelune, en Espagne.

Ce nouveau CUV fera ses débuts cet été et sera lancé sur le marché à la fin de 2021.



