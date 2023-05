Volkswagen : Présente le nouveau Touareg

(CercleFinance.com) - Volkswagen présente la troisième génération du Touareg : la suspension ainsi que le concept d'affichage et de commande du grand SUV ont été repensés, et le design avant et arrière a été affiné.



Imelda Labbé, Membre du Directoire de la Marque Volkswagen, en charge des Ventes, du Marketing et de l'Après-vente évoque un véhicule 'd'une qualité exceptionnelle' et 'd'un confort inégalé'.



' Le Touareg a toujours été pour nous un modèle phare technologique permettant de faire entrer par le haut de nouvelles évolutions dans la marque. C'est également le cas du nouveau Touareg' ajoute Kai Grünitz, Membre du Directoire de la marque Volkswagen, en charge du Développement technique.



