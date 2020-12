Volkswagen : Présente le futur robot de recharge mobile

(CercleFinance.com) - Volkswagen Group Components donne un premier aperçu des prototypes de son robot de recharge mobile qui aura pour mission de recharger de manière autonomie les véhicules stationnés dans les parkings restreints, comme les parkings souterrains.



Le robot de charge - démarré via une application ou une communication Car-to-X - fonctionnera de manière totalement autonome, sans aucune implication humaine. Il permettra de déplacer une unité de stockage d'énergie mobile vers le véhicule, de la connecter puis de la ramener à la station de charge centrale une fois la charge terminée.



Le robot de chargement mobile a atteint avec succès le statut de prototype et sera maintenant complètement développé, indique VW.



La borne de recharge rapide flexible sera lancée sur le marché début 2021, assure le constructeur.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.