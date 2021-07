Volkswagen : Présente la Golf R Estate

(CercleFinance.com) - Volkswagen présente aujourd'hui la nouvelle Golf R Estate, soit 'la Golf Breakla plus puissante et la plus dynamique à ce jour', selon le constructeur.



Dotée d'une transmission intégrale 4MOTION standard et propulsée par un moteur 2.0. TSI délivrant 320 ch., la Golf R Estate peut atteindre jusqu'à 270 km/h avec le pack R Performance en option.



Par ailleurs, 'une multitude de systèmes d'assistance et le système d'info-divertissement de dernière génération garantissent encore plus de sécurité, de confort et de commodité', assure Volkswagen.





