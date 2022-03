Volkswagen : Plan d'électrification pour l'Espagne

(CercleFinance.com) - Le Groupe Volkswagen et SEAT présentent leur plan d'électrification pour l'Espagne. La direction a déclaré son intention de postuler au programme PERTE pour les véhicules électriques après l'annonce par le gouvernement espagnol de l'ouverture de l'appel à candidatures le 1er avril 2022.



Le programme ' Future Fast Forward ' comprendrait un investissement total de plus de 7 milliards d'euros avec des fournisseurs externes tout au long de la chaîne de valeur de l'e-mobilité. Volkswagen a annoncé que Valence était le site dédié à une nouvelle usine de cellules de batterie en Espagne.



Gigafactory Valencia serait le deuxième site de Volkswagen après Salzgitter et le premier en dehors de l'Allemagne.



' À Valence, nous prévoyons de construire rien de moins que la production de cellules de nouvelle génération : une usine standardisée, produisant la cellule unifiée de pointe de Volkswagen et alimentée en énergie renouvelable, permettant une production durable de batteries. Cela créera un fort effet d'attraction dans l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries en Espagne et au-delà ', a déclaré Thomas Schmall, membre du conseil d'administration de Volkswagen responsable de la technologie et président du conseil d'administration de SEAT.



