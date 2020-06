Volkswagen : Participation accrue dans QuantumScape

(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé mardi qu'il allait investir jusqu'à 200 millions de dollars afin d'accroître sa participation dans le spécialiste américain des batteries QuantumScape.



Dans un communiqué de presse, le géant allemand de l'automobile explique vouloir accélérer le développement de batteries à électrolyte solide, qui permettent des rayons d'action étendus et des temps de recharge limités.



VW - qui avait déjà investi plus de 100 millions de dollars dans QuantumScape - travaille avec l'entreprise californienne sur ce type de technologie dans le cadre d'une co-entreprise créée en 2018.



