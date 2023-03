Volkswagen : Partenariat renouvelé avec la FFF

(CercleFinance.com) - Volkswagen France annonce officiellement le renouvellement de son partenariat avec la Fédération Française de Football (FFF) jusqu'à la Coupe du Monde 2026.



Ce partenariat concerne les Equipes de France de football, féminine, masculine et Espoirs, ainsi que le football amateur et la section E-sport.



Dans la continuité de ce qui a été mis en place depuis maintenant 9 ans, Volkswagen va poursuivre son engagement auprès de la FFF pour une mobilité plus durable au travers d'initiatives et d'actions concrètes.



Pour rappel, dans le cadre de son initiative Way To Zero, la marque Volkswagen entend continuer à accélérer sa transition vers l'électromobilité et prévoit d'atteindre 80% de véhicules électriques sur le total de ses ventes en Europe d'ici 2030 ainsi que la neutralité carbone à horizon 2050.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.