Volkswagen : Partenaire de EIT InnoEnergy pour l'e-mobilité

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce un partenariat stratégique avec EIT InnoEnergy, société présentée comme 'le premier moteur d'innovation au monde pour l'énergie durable'.



Les deux sociétés prévoient la mise en place d'activités conjointes d'innovation et d'investissement conçues pour décarboner le secteur des transports et accélérer le passage à l'électromobilité.



Le partenariat implique que Volkswagen devienne un nouvel actionnaire d'EIT InnoEnergy.



' Le partenariat avec EIT InnoEnergy nous aidera à trouver les entreprises les plus prometteuses dans tous les domaines de la transition énergétique, que nous pourrons ensuite accompagner dans la mise à l'échelle de leurs modèles économiques', a commenté Jens Wiese, Head of Group M&A, Investment Advisory and Partnerships chez Volkswagen.





