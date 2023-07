Volkswagen : Ouverture des ventes du nouvel Amarok en France

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que sa division Véhicules Utilitaires a ouvert hier les commandes du nouvel Amarok en France.



Le nouvel Amarok est lancé sur le marché français en 3 finitions, associées à 2 motorisations Diesel.



Selon le constructeur, il s'agit de 'l'un des pick-up les plus polyvalents et les plus équilibrés au monde', avec 'une vingtaine de nouveaux systèmes d'aide à la conduite' et des motorisations 'à la fois puissantes et efficaces'.



Volkswagen Véhicules Utilitaires rappelle avoir vendu plus de 830 000 exemplaires de la première génération de l'Amarok en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Asie du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.



