Volkswagen : Offensive commerciale sur le marché allemand

(CercleFinance.com) - Volkswagen entend 'améliorer durablement' sa position en Allemagne, malgré un fort environnement concurrentiel, fait savoir le constructeur aujourd'hui.



La société compte ainsi développer son réseau de ventes, numérique et physique, sur le marché allemand, évoquant même un investissement à trois chiffres, en millions d'euros, d'ici 2023. Un tel investissement dans les ventes et la distribution en Allemagne constituerait d'ailleurs une première pour VW.



'L'Allemagne est notre marché domestique. Nous allons apporter un nouvel élan significatif aux ventes ici et ferons de l'Allemagne un modèle pour d'autres marchés, également en ce qui concerne la numérisation ', justifie Klaus Zellmer, membre du conseil d'administration des ventes, du marketing et du SAV chez Volkswagen.





