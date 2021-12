Volkswagen : Obtient un prêt durable de 1,8 MdE sur trois ans

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce avoir conclu pour la première fois un prêt dont les conditions sont liées à l'atteinte d'un objectif de durabilité (sustainability linked loan).



Le prêt est chiffré a 1,8 milliard d'euros sur trois ans et le taux d'intérêt dépendra de la réalisation par le groupe Volkswagen de ses objectifs d'émissions de CO2 pour sa flotte en Europe.



Les fonds seront utilisés pour le refinancement et pour couvrir les nouveaux besoins de liquidité. Le prêt est accordé par un consortium de banques comprenant Crédit Agricole (coordination), Banco Santander, Bayerische Landesbank, Commerzbank, Intesa Sanpaolo et Société Générale.



