Volkswagen : Objectif de marge dépassé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Volkswagen fait part d'un bénéfice d'exploitation sous-jacent en hausse d'environ 13% à 13,9 milliards d'euros sur le premier semestre 2023, avec une marge correspondante de 8,9%, supérieure à sa fourchette prévue qui allait de 7,5 à 8,5%.



Le chiffre d'affaires du constructeur automobile a augmenté de 18% à 156,3 milliards d'euros, 'grâce à une reprise continue des volumes ainsi qu'à un mix et à des prix solides'. Ses livraisons se sont accrues de 13% à 4,4 millions de véhicules (+21% hors Chine).



Volkswagen confirme donc ses perspectives financières pour l'exercice 2023, malgré une hypothèse de livraisons sur l'année légèrement adaptées, à entre neuf et 9,5 millions de véhicules, et non plus d'environ 9,5 millions.



