Volkswagen : Nouvelle Polo dotée de la conduite automatisée

(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que la nouvelle Polo fait son entrée sur le marché assortie d'une option qui fera d'elle l'une des premières petites voitures au monde disposant d'un dispositif de conduite partiellement automatisée.



Le véhicule pourra ainsi diriger, freiner et accélérer automatiquement sur demande, grâce à l'option Travel Assist IQ.DRIVE, une technologie proposée jusqu'à présent uniquement sur de plus gros modèles (Golf, Tiguan, Passat, Arteon et Touareg).



'Surtout pendant les déplacements sur autoroute, IQ.DRIVE Travel Assist ajoute un niveau de confort vraiment perceptible', assure le constructeur.



