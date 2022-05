Volkswagen : Nouvelle nomination au sein du directoire

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce la nomination d'Imelda Labbé en tant que nouveau membre du directoire en charge du marketing, des ventes et de l'après-vente des voitures particulières Volkswagen, à compter du 1er juillet 2022.



Elle succédera à Klaus Zellmer qui a été nommé directeur général de ŠKODA Auto. À compter du 1er juillet.



Occupant actuellement le poste de porte-parole du conseil d'administration de Volkswagen Originalteile Logistik GmbH (la structure en charge de la logistique des pièces d'origine), Imelda Labbé possède de nombreuses années d'expérience dans la vente, la gestion des produits et des marques, ainsi que dans le service après-vente.



'Notre objectif est de positionner Volkswagen comme une marque attrayante avec des produits et des services de premier ordre. Je crois fermement qu'Imelda Labbé et son équipe sauront relever le défi et je lui souhaite plein succès dans cette entreprise', rapporte Thomas Schäfer, directeur général de Volkswagen.



