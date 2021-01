Volkswagen : Nouvelle directrice pour nouvelle activité

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que depuis le 1er janvier, Elke Temme dirige le nouveau domaine d'activité Charging & Energy chez Volkswagen Group Components.



Les responsabilités de ce pôle comprendront la mutualisation et la gestion des activités existantes du Groupe dans les domaines de l'énergie, des services de recharge, des équipements de recharge et des infrastructures de recharge à travers toutes les marques, indique Volkswagen.



Diplômée en administration des affaires internationales, Elke Temme est une transfuge de chez RWE/innogy, où elle a passé les 18 dernières années après avoir débuté sa carrière chez Commerzbank AG.



Selon Thomas Schmall, membre du conseil d'administration de Volkswagen AG et directeur général de Volkswagen Group Components, forte de son expertise, Elke Temme devrait 'apporter une contribution considérable pour faire avancer non seulement les composants du groupe, mais aussi l'ensemble du groupe dans le domaine de la mobilité électrique.'



