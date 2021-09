Volkswagen : Nouveau site de R&D autour des batteries

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que Volkswagen Group Components a ouvert aujourd'hui à Salzgitter (Allemagne) l'un des laboratoires de R&D les plus modernes d'Europe dans les technologies cellulaires de batteries, franchissant ainsi une nouvelle étape vers le développement et la production de ses propres cellules de batterie pour l'électromobilité.



Volkswagen Group Components investit 70 millions d'euros supplémentaires dans l'expansion de la recherche sur les batteries et crée environ 250 emplois de haute technologie.



La production en série des nouvelles cellules de batterie pourrait débuter à compter de 2025, à la Gigafactory de Salzgitter. Une fois en activité, le site ambitionne de devenir progressivement le premier centre de batteries en Europe.



D'ici 2030, le groupe Volkswagen prévoit d'exploiter six usines de cellules en Europe d'une capacité de production de 240 GWh.



