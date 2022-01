Volkswagen : Les ventes du groupe en baisse de 4,5% en 2021

(CercleFinance.com) - Volkswagen a fait état mercredi d'une baisse de 4,5% de ses ventes mondiales en 2021, une année marquée par de sérieuses pénuries de semi-conducteurs.



Le constructeur automobile allemand dit avoir vendu près de 8,9 millions de véhicules l'an dernier, contre un peu plus de 9,3 millions d'unités sur l'exercice 2020.



Les ventes de la marque-phare VW - qui représente à elle seule plus de la moitié des livraisons du groupe - ont diminué de 8% à moins de 4,9 millions.



Le détail des chiffres annuels montre entre autres une chute de 28,5% des ventes du groupe au mois de décembre, à 713.200 véhicules livrés.



Sur les trois derniers mois de l'année, la baisse des ventes du groupe atteint même 31%, dont un repli de 34% pour la marque VW.



Dans son communiqué, Volkswagen souligne néanmoins avoir presque doublé ses ventes de véhicules à batterie électrique l'an dernier, à 452.900 unités, ce qui représente désormais 7,5% des ventes totales du groupe contre 4% en 2020.



L'action Volkswagen était stable mercredi à la Bourse de Francfort suite à la parution de ces chiffres.



