Volkswagen : Les ventes de véhicules électriques accélèrent

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a annoncé vendredi avoir doublé ses ventes de véhicules électriques au cours du troisième trimestre, en dépit de la pénurie de semi-conducteurs qui a pénalisé son activité.



Le géant automobile allemand indique avoir livré 122.100 véhicules électriques à batterie (BEV) sur la période juillet-septembre, contre 58.600 unités sur la même période de l'an dernier.



Son modèle le plus populaire est resté la Volkswagen ID.4, qui s'est écoulée à 72.700 exemplaires au cours du trimestre, suivi de la Volkswagen ID.3 (52.700 unités), de l'Audi e-tron (36.100 unités) et de la Porsche Taycan (28.600 unités).



Au niveau géographique, l'Europe demeure le principal marché du groupe, avec 209.800 véhicules électriques vendus depuis le début de l'année, soit une part de marché qui se situe désormais autour de 26%.



A titre d'indication, les véhicules électriques à batterie (BEV) représentent désormais plus de 6% des ventes en volumes du constructeur automobile.



Avec un gain de 1,5%, l'action VW signait vendredi l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX.



