Volkswagen : Les ventes baissent à nouveau en octobre

(CercleFinance.com) - Volkswagen a déclaré que ses ventes mondiales ont de nouveau baissé en octobre après un rebond de plus de 3% en septembre, en raison des restrictions prises pour lutter contre le COVID-19 en Europe et aux États-Unis.



Les ventes d'octobre sont en repli de 4,9% à 903 200 véhicules, tandis que les ventes depuis le début de l'année ont baissé de 17,3% à 7,4 millions de voitures, a annoncé le géant automobile allemand dans un communiqué.



En Europe occidentale, les ventes mensuelles de Volkswagen sont en repli de 6,4% par rapport à l'année précédente, à 280 500 unités. En Amérique du Nord, elles ont baissé de 9,8%, à 72 500 véhicules, et en Chine, le plus grand marché de VW, elles ont baissé de 3,3%.



