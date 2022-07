Volkswagen : Les prévisions de résultats d'un analyste

(CercleFinance.com) - Stifel s'attend à un EBIT sous-jacent de 5,5 milliards d'EUR au 2ème trimestre 2022, en hausse par rapport à l'EBIT sous-jacent de 5 milliards d'EUR au 1er trimestre.



' Nous prévoyons un EBIT publié de 3,2 milliards d'EUR. Nous nous attendons à un FCF industriel de 2,5 milliards d'EUR (avant décaissement de 1,8 milliard d'EUR pour l'acquisition d'Europcar) ' indique Stifel.



Le bureau d'analyse confirme sa note d'achat mais a une opinion neutre pour le rapport du 2e trimestre avec un objectif de 308 E.



' Nous supposons que VW indiquera que les perspectives de volume (croissance de 5 % à 10 % en glissement annuel) sont de plus en plus ambitieuses, mais que l'objectif de marge EBIT (7 %-8,5 %) est à portée de main ' rajoute l'analyste.



' Cependant, VW a indiqué récemment que les commandes ont commencé à ralentir et que certaines commandes existantes ont été annulées '.



