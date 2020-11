Volkswagen : Le transport maritime passe au carburant 'vert'

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen fait savoir que sa branche logistique utilisera désormais du carburant certifié issu de résidus végétaux pour certaines expéditions de voitures neuves via des routes maritimes. Le carburant utilisé serra issu de matériaux tels que les huiles usées des restaurants et de l'industrie alimentaire.



Pour les expéditions européennes, Volkswagen Group Logistics affrète en continu deux navires transportant jusqu'à 3500 véhicules, cinquante fois par an.



A l'avenir, ces deux navires de 180 m seront ravitaillés en mer avec du carburant alternatif fourni par la société néerlandaise GoodFuels.



Les émissions de CO2 des deux navires seront ainsi réduites de plus de 85%, passant de 60 000 à 9 000 tonnes par an. De plus, les émissions d'oxyde de soufre seront presque complètement évitées, assure le groupe.



'Nous sommes le premier constructeur automobile à généraliser l'utilisation de ce carburant. De cette façon, nous réutilisons les huiles usagées d'une manière respectueuse de l'environnement. Avec 85% d'émissions de CO2 inférieures à celles des combustibles fossiles conventionnels, la contribution à la protection du climat est énorme ', assure Thomas Zernechel, responsable de la logistique du groupe Volkswagen.



