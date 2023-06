Volkswagen : Le Touareg R eHybrid disponible en prévente

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce l'ouverture des préventes du nouveau Touareg R eHybrid.



Ce modèle phare de la série 'premium' dispose 'du système d'entraînement le plus puissant de tous les modèles Volkswagen standard sur le marché', assure le constructeur.



Le nouveau Touareg R eHybrid est en effet équipé en série d'un moteur de six cylindres turbocompressé de 3,0 litres et d'un moteur d'entraînement électrique d'une puissance système de 340 kW (462 ch) avec un couple de 700 Nm.



' Le Touareg R eHybrid est notre modèle haut de gamme absolu. Aucun autre modèle n'offre autant de performances, de confort de voyage, de dynamique de conduite et d'équipements personnalisés que ce modèle' a commenté Peter Jost, responsable du marketing et des ventes chez Volkswagen R, la marque de performance haut de gamme de Volkswagen.



