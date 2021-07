Volkswagen : Le Tiguan Urban Sport disponible à la vente

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce le lancement du Tiguan Urban Sport, une nouvelle édition spéciale du véhicule associant 'des caractéristiques de conception et de technologie exclusives, une vaste gamme d'équipements de série et une apparence générale sportive et élégante'.



Châssis sport, vitres teintées, phares LED, radio numérique, climatisation... le véhicule est proposé avec de nombreux équipements en série.



Le Tiguan Urban Sport peut être commandé avec neuf options de transmission différentes, précise le constructeur.



