Volkswagen : Le retour des combi aux USA avec l'ID Buzz

(CercleFinance.com) - Volkswagen dévoile l'ID Buzz à empattement long et précise que les modèles destinés à l'Europe, au Canada et aux Etats-Unis seront fabriqués en Allemagne.



Sa présentation en première mondiale est prévue le 2 juin, au hotspot des surfeurs de Huntington Beach, sur la Pacific Coast Highway près de Los Angeles. Le véhicule sera dévoilé dans le cadre du plus grand festival VW Bus aux États-Unis.



Cette tournée se poursuivra en Allemagne dans seulement trois semaines avec les débuts européens de ID. Buzz à empattement long à l'occasion du festival international des bus VW à Hanovre - le plus grand meetup VW Bus d'Europe, qui aura lieu du 23 au 25 juin.



L'ID Buzz marque le retour des bus VW en Amérique du Nord, cette fois équipés d'une propulsion électrique.



' L'ID. Buzz et les États-Unis - c'est un match parfait! Le bus VW a une longue histoire aux États-Unis et jouit d'un véritable statut culte. Notre objectif aujourd'hui est de renforcer davantage la marque Volkswagen en Amérique. L identité. Buzz à empattement long est exactement le bon modèle pour remplir cette tâche', a déclaré Pablo Di Si, président et chef de la direction de Volkswagen Group of America.



