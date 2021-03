Volkswagen : Le plan de départs anticipés va être étendu

(CercleFinance.com) - Volkswagen a dévoilé lundi un projet de gel de ses effectifs devant se traduire par une accélération des départs anticipés à la retraite.



Le constructeur automobile allemand indique qu'il prévoit de geler ses effectifs à leurs niveaux de janvier 2021 via la mise en place d'un régime étendu pour les départs en préretraite.



Afin d'accroître le nombre de départs prévus à horizon 2023, VW compte proposer des conditions de départ 'attractives' pour ses salariés nés entre 1956 et 1960.



Les employés nés entre 1961 et 1964 pourront, quant à eux, opter pour une retraite partielle, c'est-à-dire un abandon de l'emploi à temps plein, précise le groupe dans un communiqué.



Volkswagen, qui estime entre 11.500 le nombre de ses salariés nés entre 1956 et 1964, déclare s'attendre à ce que 900 salariés choisissent de participer à son plan de départs anticipés.



L'action grimpait de plus de 3% lundi à la Bourse de Francfort. Elle affiche désormais des gains de l'ordre de 28% depuis le début de l'année.



