Volkswagen : Le calendrier de l'IPO de Porsche se précise

(CercleFinance.com) - Volkswagen et Porsche Automobil Holding ont annoncé hier soir avoir convenu de faire avancer le projet d'introduction en Bourse de Porsche, les deux groupes se préparant à amorcer la 'phase suivante' de l'opération.



Dans un communiqué paru dans la soirée de lundi, VW précise viser une première cotation sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort - sous réserve des développements du marché - fin septembre ou début octobre 2022.



D'ici là, le capital de la marque de voitures de luxe devra être partagé à hauteur de 50% en actions préférentielles et de 50% en actions ordinaires.



Volkswagen explique qu'il prévoit de mettre sur le marché jusqu'à 25% des actions préférentielles et de céder 25% des actions ordinaires, plus une action, à la société Porsche Automobil Holding sur la base du prix de référence assorti d'une prime de 7,5%.



Suite à ces opérations, Volkswagen continuera de contrôler Porsche, dont il consolidera toujours les comptes au sein de ses états financiers après l'IPO.



Le groupe a néanmoins l'intention de distribuer 49% du produit de l'entrée en Bourse de Porsche à ses actionnaires sous la forme d'un dividende extraordinaire qui sera versé au début de l'année 2023.



Du côté des analystes, ces annonces étaient accueillies plutôt favorablement, en témoigne la hausse de plus de 3% affichée par le titre Volkswagen aujourd'hui sur le DAX.



'Très clairement, il ne s'agit pas du moment idéal pour la réalisation d'une IPO et le schéma retenu peut être remis en cause selon nous, tout particulièrement du point de vue de la gouvernance d'entreprise', soulignent les équipes de Stifel.



'Néanmoins, a vu de la qualité de l'actif que constitue Porsche et de l'intérêt apparent manifesté par des investisseurs de la trempe du Qatar, de Bernard Arnault, de Dietrich Mateschitz et très certainement de nombreux particuliers, nous partons du principe qu'une IPO se matérialisera', ajoute Stifel.



Au-delà de l'intérêt présenté par le dossier en soi, certains professionnels estiment que l'entrée en Bourse du fabricant de voitures sportives pourrait redonner un coup de fouet à des places boursières en proie aux doutes.



'Alors qu'aucune introduction en Bourse d'une valeur supérieure à 25 millions de dollars n'a eu lieu depuis 109 jours, la cotation de Porsche redonnerait confiance aux marchés', juge César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.



