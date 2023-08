Volkswagen : Lancement du projet 'Electrify France'

(CercleFinance.com) - Volkswagen Group France annonce développer un réseau de recharge rapide au sein de ses réseaux de distribution représentant les marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi, SEAT, CUPRA, et Škodaet lance le label 'Electrify France'.



Au travers du projet 'Electrify France', Volkswagen Group France propose un réseau de recharge Ultra rapide de près de 150 stations de recharges, représentant 300 points de charge Haute Puissance, hébergées au sein de ses concessions d'ici l'été 2024.



Chaque station sera pourvue a minima d'un point de charge d'une puissance garantie en toutes circonstances de 150kW, les plus grandes allant jusqu'à 12 points de charge ultrarapide.



'Ce réseau sera un complément des grands réseaux de recharge haute puissance déjà largement implantés mais offrira une meilleure capillarité, notamment dans les régions faiblement pourvues en autoroutes et dans les zones périurbaines', assure le constructeur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.