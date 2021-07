Volkswagen : Lance une unité dédiée à l'expérience client

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce la création d'une nouvelle unité consacrée à l'expérience client, une structure qui sera dirigée par le Dr Markus Kleimann, ex-responsable de la série G3.



L'idée du constructeur est de faire des exigences et des commentaires des clients le point central du développement des véhicules et des services et de créer 'une expérience client de premier ordre à chaque point de contact avec la marque Volkswagen'.



Selon Ralf Brandstätter, directeur général de Volkswagen, 'une expérience client intégrée (c'est-à-dire l'utilisation des commentaires des clients pour les développements ultérieurs des véhicules) et la mise en oeuvre rapide des exigences des clients sont devenues des facteurs de différenciation clés ', notamment à l'heure de la numérisation croissante des véhicules.



'Avec notre nouvelle unité, nous créons le cadre qui nous permettra d'intégrer les exigences des clients dans notre offre plus rapidement et de manière plus cohérente à l'avenir', conclut le responsable.



