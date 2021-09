Volkswagen : Lance un site consacré à la mobilité du futur

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce aujourd'hui le lancement de 'Shaping Mobility Hub', soit une plateforme d'information en ligne consacrée à l'avenir de la mobilité.



Les internautes pourront y découvrir des rapports, des interviews ainsi que des informations techniques et les recherches effectuées dans les domaines de l'innovation ou de la durabilité, toujours sur le thème de la mobilité du futur, annonce le constructeur.



Conscient de la fascination que peut engendrer l'avenir du transport, cette offre s'adresse aussi bien aux bloggeurs et influenceurs qu'aux représentants d'ONG ou aux autorités politiques, indique Volkswagen.





