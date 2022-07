Volkswagen : Lance son usine de batteries à Salzgitter

(CercleFinance.com) - Le groupe a posé aujourd'hui, en présence du chancelier allemand Olaf Scholz, la première pierre de son usine de cellules de batteries à Salzgitter. La production débutera en 2025.



La responsabilité des activités mondiales liées aux batteries sera assumée par la société 'PowerCo' nouvellement créée. Outre la production de cellules, la nouvelle société sera responsable des activités de l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries.



D'ici à 2030, PowerCo investira plus de 20 milliards d'euros avec ses partenaires dans le développement du secteur, générera un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros et emploiera jusqu'à 20 000 personnes rien qu'en Europe.



Herbert Diess, DG de Volkswagen AG, a déclaré: ' Le secteur des cellules de batterie est l'une des pierres angulaires de notre stratégie New Auto, qui fera de Volkswagen un fournisseur de premier plan en matière de durabilité '.



