Volkswagen : Lance la mise à jour logicielle des modèles ID

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie ACCELERATE, Volkswagen annonce devenir un fournisseur de mobilité orienté logiciel. Concrètement, cela signifie que tous les modèles ID. du constructeur bénéficieront désormais de mises à jour logicielles régulières via un transfert de données mobiles.



Jusqu'à présent, ces mises à jour n'étaient disponibles que dans le cadre d'une phase de test pour les clients inscrits au ' ID. First Movers Club '.



Volkswagen assure pour l'heure être 'le seul constructeur de taille à proposer cette technologie à ses clients'.



A terme, le constructeur prévoit de fournir à ses clients des logiciels gratuits environ toutes les douze semaines pour maintenir les véhicules à jour et améliorer l'expérience client.



'Grâce à des mises à jour régulières, la voiture ne restera pas seulement à jour, elle deviendra encore meilleure ', assure Volkswagen.



