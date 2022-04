Volkswagen : La stratégie durable validée par le SBTi

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que l'initiative Science Based Targets (SBTi) a révisé son analyse des objectifs du groupe en matière de réduction des émissions polluantes.



En septembre 2020, SBTi livrait une première analyse des objectifs de réduction des émissions sur les scope 1 (fonctionnement interne) et 2 (approvisionnement en énergie), plaçant le constructeur sur une trajectoire de réchauffement climatique inférieur à deux degrés.



Vingt mois plus tard, le SBTi a procédé à une nouvelle estimation: le niveau d'ambition relevé et les objectifs accrus placent désormais Volkswagen sur une trajectoire de réchauffement climatique inférieur à 1,5 degré.



Le groupe Volkswagen assure en effet avoir réalisé 'des progrès significatifs' dans la réduction de son empreinte carbone aussi bien en matière de réduction des émissions de ses véhicules qu'en matière d'approvisionnement en énergies renouvelables, d'électrification du portefeuille ou encore d'expansion de ses parcs éoliens et solaires en Europe.



'Que la terre se réchauffe de 1,5 ou de 2 degrés d'ici 2050 a un impact majeur sur des développements tels que l'extinction des espèces, les sécheresses ou l'élévation du niveau de la mer. (...) C'est pourquoi nous affinons nos propres objectifs de réduction des émissions de production et nous sommes heureux que l'initiative Science Based Targets le reconnaisse', a réagi le Dr Herbert Diess, président du conseil d'administration de Volkswagen AG.





